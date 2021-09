Thiago Motta a Dazn: "Maldini è stato uno dei migliori difensori del mondo. Mi auguro che non sia la giornata di Daniel"

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Thiago Motta ha parlato nel prepartita di Spezia-Milan. Queste le sue parole:

Sugli errori commessi e sull'avversario.

"Gli errori ci sono e ci saranno sempre in una partita. Dovremo essere bravi e non incappare nella giornata giusta di un avversario che può giocarsi lo scudetto. Dobbiamo difendere alti e attaccare contro una grande squadra come il Milan"

Sul rientro di Nzola.

"Nzola è un giocatore importante per il gruppo. Si è allenato bene e ha al suo fianco compagni che possono dargli supporto. Vedremo cosa potranno dare al reparto offensivo"

Sull'effetto di giocare contro il figlio di Maldini, suo avversario.

"Paolo è stato uno dei migliori difensori al mondo se non il migliore. Daniel ha appena iniziato e avrà tempo per costruire la sua carriera e mostrare il suo valore. Mi auguro che non sia oggi la sua giornata ma gli auguro il meglio per il futuro"