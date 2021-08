TMW RADIO - Beretta: "Giusto portare le sostituzioni a cinque"

L’allenatore e dirigente Mario Beretta è intervenuto a TMW Radio, durante la trasmissione Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini:

Col pubblico vedremo un campionato diverso?

“Sono state dette tante cose sulla mancanza del pubblico e l’”aiuto” che può aver dato a certe squadre in piazze esigenti. Sicuramente si ritorna alla quasi normalità ed è giusto sia così. Lo sport va vissuto tutti assieme, dagli atleti allo staff fino agli spettatori, compresi. La cornice di pubblico dà qualcosa in più: vedere le partite senza, così come le Olimpiadi, è stato brutto”.

Secondo lei i cinque cambi saranno mantenuti?

“Giusto portare le sostituzioni a cinque, dopo tutti i problemi è stato un passaggio fondamentale. A questo punto verrebbe da chiedersi perché non continuare, visto che gli impegni sono tanti, soprattutto per chi fa le coppe”.

Per un allenatore che significa avere cinque cambi?

“Non credo ci sia una deresponsabilizzazione, quanto la possibilità di avere opzioni in più. Mi ricorda quando si passò dai 18 uomini tra campo e panchina a 23”.