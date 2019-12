TMW RADIO - Bia: "Piatek? Magari con Ibra vicino avrà meno pressione"

Giovanni Bia, ex giocatore e procuratore, su TMW Radio:

Ibrahimovic al Milan?

"Bisognerebbe vedere la sua condizione fisica, perché nessuno l'ha vista. Spero non sia solo un'operazione di marketing per calmare l'ambiente, perché il Milan ha bisogno di giocatori con fame e voglia. Darà sicuramente una scossa e lo avrei preso anche io se sta bene. Un segnale bisogna darlo in qualche maniera, la situazione si sta appiattendo troppo".

Piatek che fine fa?

"Bisogna fare tante valutazioni, su tutte il ruolo che avrà Ibra in campo. Adesso non vale 40 milioni il polacco, dispiace, e al momento è un fallimento ma secondo me messo nelle condizioni giuste potrebbe tornare il Piatek visto a Genova. Magari con Ibrahimovic vicino ha meno pressione".