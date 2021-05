TMW Radio - Braglia: "Maldini ha fatto bene ad aver chiuso con Maignan e a dare il benservito a Donnarumma"

Intervenuto ai microfoni di 'TMW Radio' l'ex portiere Simone Braglia ha parlato della partenza di Donnarumma. Queste le sue parole: "Secondo me Maldini fa bene a determinare una determinata linea. I giocatori non possono pretendere di comandare e decidere l'ingaggio. E' ora che siano le società a decidere. Credo ci siano pochi soldi per fare grossi colpi. Maldini ha fatto bene ad aver chiuso col nuovo portiere, Maignan, e a dare il benservito a Donnarumma".