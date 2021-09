TMW RADIO - De Paola: "Il Milan mi ha impressionato, Tonali eccezionale"

Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport e Corriere dello Sport, ospite dell'editoriale di TMW Radio, ha parlato così della vittoria del Milan contro la Lazio:

Il Milan è la squadra più avanti?

"È un campionato strano, non dobbiamo farci sorprendere dalla partenza. Bisognerà capire quale sarà il punto di incrocio tra l'inizio a razzo di alcune squadre e il ritorno di alcune. Il Milan mi ha impressionato, è la migliore, ma le squadre di Pioli partono a bomba per poi calare nella fase cruciale. Questo è il mio unico dubbio. Tonali è stato eccezionale, sta crescendo in maniera meravigliosa".

Pioli ha dominato contro Sarri...

"Mi inviti a nozze, perché qualche tifoso della Juventus lo stava rimpiangendo e non capisco perché. Il Milan ha travolto la Lazio, che aveva qualche problema in fase di arretramento, che per Sarri è la normalità. Anche a Napoli, all'inizio, c'erano queste difficoltà. La Lazio era abituata a un altro tipo di gioco, ha bisogno di una doccia scozzese per far svegliare tutti i giocatori. Dove porterà questa trasformazione? Sarri può essere un grande teorico, ma ha bisogno degli elementi giusti che riescano ad andare in sintonia assoluta con le sue pretese. La bellezza l'abbiamo vista soltanto a Napoli, non al Chelsea e alla Juventus".