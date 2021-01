TMW RADIO - De Paola: "Mandzukic grandissimo acquisto, si conquista l'area a morsi"

Il giornalista Paolo De Paola, intervenuto in diretta a TMW Radio, ha parlato così di Mario Mandzukic, nuovo colpo rossonero: “Lo giudico un grandissimo acquisto, anche se da un punto di vista tattico lo vedo alternativo ad Ibrahimovic, non li vedo insieme. Leao gioca meglio quando è senza Ibrahimovic, si è abituato anche lui a puntare al centro. Ci sta che in una rosa come quella del Milan che ci sia uno come Mandzukic che si conquista a morsi l’area. Mi unisco ai complimenti per Pioli, non avevo previsto all’inizio una cosa del genere. Ero molto dubbioso. Convincere i giocatori a fare il gioco che fa il Milan, con la capacità di andare ad aggredire l’avversario in qualunque punto del campo. Mi ha colpito Ibra che ha detto a Kalulu di togliersi i guanti prima di entrare, sembra una stupidaggine ma non lo è. Sono le piccole cose che fanno le grandi cose”.