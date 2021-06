TMW RADIO - De Paola: "Spero che Donnarumma non trovi una squadra"

Paolo de Paola, ex direttore di Tuttosport e Corriere dello Sport, nell'editoriale del lunedì su TMW Radio, ha parlato così di Gigio Donnarumma: "La mia speranza, non perché voglio male a qualcuno, è che Donnarumma non trovi una squadra. Stare un anno fermo non gli cambierebbe nulla. Mi dispiacerebbe per il ragazzo, ma anche lui ha qualche responsabilità in tutta questa vicenda".