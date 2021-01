TMW RADIO - Drago: "Ho spostato io Kessie in mezzo, per tutti era un difensore"

L'allenatore Massimo Drago è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini.

Cosa ricorda del Kessie di Cesena? Può ancora migliorare, e dove?

“Ricordo un ragazzo un po' impaurito. Mi fu presentato, perché sinceramente non lo conoscevo, come difensore centrale e doveva essere il quinto, perché in quel ruolo si era affermato nel suo paese, ed aveva giocato nei primi mesi di Atalanta. Quando l'ho messo in mezzo al campo in allenamento però ho notato la sua abilità nel non farsi saltare uno-contro-uno e gli ho cambiato subito posizione. Può ancora migliorare in zona realizzativa, perché ha tempi d'inserimento e può segnare di più”.