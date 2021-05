TMW Radio - Foscale: "L'Atalanta corre tanto e il Milan soffre squadre del genere"

Intervenuto ai microfoni di 'Tmw Radio' l'ad della Top Player Academy Luigi Foscale ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Per il Milan è importantissimo entrare in Champions, tuttavia per l'Atalanta è altrettanto ancor più importante portare dei risultati. In questi anni ha giocato bene, è una squadra molto forte, ha delle buone chance per poter vincere la Coppa Italia e vincere contro il Milan. Sicuramente non è quel tipo di squadra che se dovesse vincere la Coppa, darebbe meno dopo. Corre tanto l'Atalanta e il Milan soffre squadre del genere. Sarà una partita in sofferenza, a prescindere dal risultato della Coppa Italia".