TMW RADIO - Maniero: "Al di là di come andrà a finire il Milan sta facendo un signor campionato"

L'ex attaccante Filippo Maniero ha parlato in diretta a TMW Radio, intervenendo nel corso di Stadio Aperto, trasmissione condotta da Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini. L'intervista inizia dal Milan: "Sta avendo la criticità nel momento decisivo del campionato: fosse arrivata un po' prima si sarebbero giocati le carte fino alla fine ma stando un po' meglio. Si sa che tra marzo e aprile si decidono le sorti dei campionati... Sono in difficoltà fisica e mentale, senza risultati subentrano ansie verso un finale in cui rischia di non raggiungere un obiettivo che meriterebbe".

La differenza enorme tra andata e ritorno incide sulla valutazione?

"Quando sei campione d'inverno e per molto tempo rimani tra le prime quattro, se poi a fine campionato non ci arrivi ti resta il rammarico... Certo, a inizio stagione nessuno dava il Milan tra le favorite per vincere o per i posti Champions, è che strada facendo hanno fatto vedere cose diverse. Al di là di come andrà a finire, per la rosa che hanno, con qualcosa in meno rispetto alle altre che sono lì, stanno facendo un signor campionato".

Cambia tutto con o senza Ibrahimovic?

"Vale lo stesso per l'Inter se gli togli Lukaku o Ronaldo alla Juventus... Sono loro quelli che alzano la qualità. Tolto Ibrahimovic il Milan non è da primissimi posti: ancor di più oggi vediamo i grandi giocatori che fanno la differenza".