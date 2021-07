TMW RADIO - Marelli: "Caso arbitri, utilizzato il pugno duro. Chi ha sbagliato pagherà"

L'ex fischietto Luca Marelli a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua sulle ultime vicende che hanno coinvolto il mondo degli arbitri italiani: "Volti nuovi ce ne saranno, non ci saranno sostituzioni perché gli arbitri della prima tranche dell'inchiesta sono arrivati al secondo grado e ci sono tre gradi di giudizio. Io credo che alcuni saranno in campo a settembre. L'Aia ne è uscita abbastanza bene, ha utilizzato il pugno duro su situazioni che erano piuttosto compromesse. Alcune vicende sono marginali, in alcuni casi può essere solo questione di errori del software o di conteggio. Se hanno sbagliato, devono pagare".