TMW Radio - Onofri: "Calhanoglu diverso con il pubblico? A certi livelli sei abituato"

Claudio Onofri, ex difensore, si è così espresso a TMW Radio sull'eventualità di vedere un Hakan Calhanoglu diverso con la presenza del pubblico sugli spalti: "Credo che se arrivi a certi livelli non è solo per l'aspetto tecnico, ma anche quello caratteriale. Per essere protagonista in campionati importanti ci vuole. Certo, quello è un tema importante, ma penso che le situazioni di carenze siano davvero rare quando giochi da diversi anni in stadi importanti. Sei abituato ad assorbire e scaricare la tensione".