TMW Radio - Pasqual: "Donnarumma ha voluto seguire Raiola"

Manuel Pasqual, ex calciatore, si è così espresso a TMW Radio su Donnarumma: "Ero convinto che rimanesse al Milan, ma ha deciso per una strada diverso. Gigio ha sempre dichiarato fede e amore per il Milan, ma ha voluto fare la scelta di Raiola di cambiare squadra. Oltre ad un fattore economico, potrebbe esserci anche un fattore di andare a giocare in una squadra che negli ultimi anni ha fatto un ottimo percorso anche in Champions League".