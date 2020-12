TMW Radio - Pasqual: "Papu? Al Milan non saprei dove inserirlo. Forse potrebbe fare la riserva di Calhanoglu"

Intervenuto ai microfoni di 'TMW Radio' Manuel Pasqual ha parlato della possibile destinazione nel futuro del Papu escludendo il Milan per la concorrenza di Calhanoglu. Queste le sue parole:

Quale la destinazione ideale per il Papu Gomez?

“All'Atalanta e non in altre squadre. Mi dispiace si sia rotto il matrimonio... Leggo di Inter, ma lì non saprei davvero dove metterlo. Nell'Atalanta il sistema di gioco prevede che tutti si muovano, mentre in uno come quello di Conte molto schematizzato rischi di perderlo. Neanche al Milan saprei dove inserirlo...”.

Dietro Ibra?

“Eh, ma devi togliere Calhanoglu. Se dici che lo prendi per far rifiatare ok, ma personalmente in squadre di prima fascia non gli troverei una collocazione al posto di altri”.