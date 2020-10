TMW Radio - Sconcerti: "In un campionato normale Milan e Roma non avrebbero avuto molte speranze. Stasera è una partita importante"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato di Milan-Roma e della sfida tra Ibrahimovic e Dzeko. Queste le sue parole: "Stasera Milan-Roma è una partita importante, tra due squadre che giocano bene. Sarà importante per la Roma, che è partita indietro ma ha trovato la squadra strada facendo".

Dzeko e Ibra stasera saranno decisivi:

"La Roma è molto forte davanti, Pedro è un grande giocatore che ha inciso subito. Ottimo Mkhitaryan, mentre Dzeko è una perla. Se trova equilibrio tra centrocampo e difesa, questa Roma può andare molto avanti".

La Roma qualitativamente sembra avere qualcosa in più di questo Milan:

"Come qualità sì, come qualità di squadra non so. Il Milan ora è molto forte ed è completato bene da Ibrahimovic. La Roma può diventare più forte del Milan, se questo cede. In un campionato normale non avrebbero avuto molte speranze, ma in uno come questo devono accelerare e approfittarne".