Durante la trasmissione Maracanà Show di TMW Radio, è intervenuto Mario Sconcerti, il quale ha commentato così la sconfitta di sabato del Milan contro lo Spezia per 2-0: "Una giornata in cui tutto il reparto di centrocampo era in difficoltà non la ricordo. La partita con l'Inter è la più adatta per scuotere la situazione".