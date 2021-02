TMW RADIO - Tovalieri: "Roma, Dzeko ha pagato e ora col Milan deve tornare titolare"

A parlare di Roma a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex attaccante e tecnico Sandro Tovalieri: "Dzeko? Dopo un periodo difficile credo sia giusto rimetterlo in campo. E' un giocatore importante e la sua assenza alla lunga si fa sentire. Mayoral ha fatto vedere ottime cose ma in partite così importanti deve giocare Dzeko. Io farei giocare lo spagnolo col Braga e il bosniaco in campionato. Dzeko ha pagato per i suoi errori giustamente, come deve un professionista ha lavorato e ora è tornato".