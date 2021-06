TMW Radio - Valentini: "Euro 2020, finale Wembley? Uefa spero abbia già un piano B"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex dirigente FIGC Antonello Valentini ha parlato del futuro di Euro 2020 e della possibilità di spostare la fase finale da Londra: "Temo che la lezione di Valencia-Atalanta non ci abbia insegnato tutto. Capisco, conoscendo i meccanismi della Uefa, certe sensibilità e problemi organizzativi ed economici, ma nulla può prevalere sulla tutela della salute. Credo che la Uefa mantenga il punto ma spero abbia già predisposto un piano B, che non sia l'Ungheria dove non ci sono regole di sorta e possa spostare tutto o a San Pietroburgo o Monaco. Sta diventando una guerra politica. Non mi è piaciuta la mossa del premier Draghi, che ha detto che si muoverà in prima persona".