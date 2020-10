TMW Radio - Valentini: "Protocollo? Se non viene rispettato, campionato a rischio"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex dirigente FIGC Antonello Valentini ha parlato del protocollo del campionato di Serie A. Queste le sue parole: "Mi aspetto una decisione di grande responsabilità, in linea con i regolamenti vigenti. O ci mettiamo in testa che vogliamo giocare a calcio o lasciamo perdere. Il protocollo sottoscritto si basa su tutela della salute, parità di trattamento dei club e rispetto del principio di lealtà sportiva. Dipende dalle società il tutto. Se non si vuole rispettare più quel patto, non vedo come si possa continuare a giocare il campionato. La politica è entrata nel caso e De Luca ha fatto un grave errore. Entrata scomposta e pretestuosa, non si doveva tirare in ballo il presidente Agnelli e la Juventus".