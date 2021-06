TMW Radio - Vimercati: "Donnarumma è il migliore. Mi spiace tantissimo il suo addio ma il Milan ha dimostrato di prendere decisioni forti"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il portiere Valerio Vimercati ha parlato del Milan e di Donnarumma. Queste le sue parole:

Che sensazioni le ha lasciato la Serie A, invece?

"Quest'anno è stata bellissima, era da un po' che non si vedevano così tante lotte. Bella soprattutto nell'arco di tutta la stagione: c'era il Milan prima, poi la lotta con l'Inter e quindi il duello per la Champions League, ma anche la sfida tra Benevento, Torino e Cagliari per non retrocedere. Questo ha aiutato a mettere in mostra numerosi giocatori, penso sia stata un'ottima stagione, ora speriamo che l'Europeo lo sia altrettanto".

Il "suo" Milan è tornato in Champions.

"Era da tanto tempo che mancava. La presenza di Maldini fa tornare a respirare e far sentire il Milan com'era una volta. Poi, certo, non può bastare un solo dirigente: è un progetto che richiede anni, già partito da tempo. Sono sulla buona strada".

Che ne pensa della vicenda Donnarumma?

"Mi spiace tantissimo. Avendo fatto il settore giovanile coi rossoneri so cosa significhi vestire quella maglia. Bisognerebbe capire cosa c'è dietro... Però da un lato sono contento: il Milan ha una posizione, un club solido e prende decisioni che si fanno rispettare e mettono d'accordo tutti".

Chi il portiere migliore in Europa oggi?

"Donnarumma. La sua continuità è strepitosa, a 22 anni ha già duecento presenze. Ormai è arrivato al livello di portieri come Oblak, Neuer e Ter Stegen, da anni a ripetersi lottando per grandi titoli".