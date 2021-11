Tomori: "Capisco sempre di più l'italiano. Ho sempre voluto provare la cultura di un nuovo paese"

Intervenuto ai microfoni del Champs Journal, Fikayo Tomori ha parlato del suo rapporto con l'Italia e l'italiano. Queste le sue parole: "Ho sempre voluto provare qualcosa in un altro Paese: dalla cultura ai diversi tipi di calcio. Quando il Milan mi ha chiamato per me è stato uno shock: 'Un colosso europeo chiede proprio di me'. Ed è stato decisivo per prendere questa scelta. Il mio italiano è ok. Sto capendo sempre di più. Quando Mister Pioli parla nelle riunioni capisco quasi tutto. Ma devo ancora lavorarci".