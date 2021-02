Il difensore rossonero, Fikayo Tomori, ha parlato ai microfoni del Telegraph: "Tutti vorrebbero vivere una favola - ha dichiarato - ma il calcio e la vita non sono una favola. Non sto dicendo che non sarò mai più al Chelsea, ma in questo momento non sono un giocatore dei Blue: sono al Milan e devo concentrarmi qui. Chissà, potrei fare una favola a Milano".