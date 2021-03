Tomori: "Ero preoccupato per la lingua, ma tutti mi hanno aiutato. Voglio alzare sempre il mio livello"

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Manchester United, Fikayo Tomori ha dichiarato sul suo ambientamento in Italia: "Mi aspettavo una sfida diversa, in Italia dovevo abituami a cose diverse, ero preoccupato per la lingua ma c'è chi mi parla in inglese e io provo a parlare in italiano e pian piano ci stiamo trovando bene. Ogni persona qui a Milanello mi ha aiutato molto sia con la lingua sia fuori dal campo. Sto cercando di imparare l'italiano anche se è un po' difficile. Questo mi ha dato grande forza per integrarmi in un nuovo gruppo e per giocare un grande calcio. Sono felice e ho l'opportunità di dare il meglio per questa squadra. Voglio alzare sempre il mio livello. L'Italia è diversa dall'Inghilterra, c'è un bel tempo e il cibo è migliore".