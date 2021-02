Tomori: "Mi hanno accolto bene al Milan, mi sento parte del progetto"

Intervistato da Sky Sports News, Fikayo Tomori ha commentato così la sua avventura al Milan fino a questo momento: "Mi sento parte del progetto. Sto cercando di sfruttare al massimo questa esperienza, di essere me stesso, di imparare la lingua e di comprenderla. Qui è tutto molto più tattico, bisogna pensare di più e stare più attenti alla posizione. In Inghilterra il gioco è più veloce. Come quando un portiere prende una palla e poi improvvisamente ci sono attaccanti e ali che pressano forte. Qui in Italia è invece è un po' più lento. Ci sono molti più casi in cui sei uno contro uno e devi essere sapere sempre dov'è la palla. Alcune cose sono diverse e ci vuole tempo per abituarsi. Sono stato accolto a braccia aperte e mi sento a mio agio con la squadra. C'è ancora tanta strada da fare e speriamo di poter fare qualcosa di speciale, così tutti i nostri nomi entreranno nella storia".