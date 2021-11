Tomori: "Mia mamma ha cominciato a farmi giocare a calcio. Il Canada fa parte della mia storia"

Intervenuto ai microfoni del Champs Journal, Fikayo Tomori ha parlato di tante tematiche tra cui gli anni della sua infanzia. Queste le sue parole: "Quando avevo circa cinque o sei anni, avevo alcuni amici della mia età nel sud-est di Londra. Mia madre un giorno riunì tutte le altre mamme e disse: 'Diamo a questi ragazzi qualcosa su cui spendere le loro energie'. Quindi andammo in un centro ricreativo locale, dove segnai tanti gol. Poi mi trasferì al Kent e qui gli allenatori dissero: 'È bravo, assicuratevi di portarlo in un club'. Giocai inizialmente nella squadra della mia scuola, per poi passare al Chelsea a sette anni. Mi sono trasferito in Inghilterra prima di compiere un anno, ma il Canada fa comunque parte della mia storia. Tornavo molto là, ma poi è arrivato il calcio e giocavo quattro volte a settimana, quindi è stato sempre più difficile tornarci. Ma ho molti amici e parenti lì. Tengono sempre d'occhio quello che faccio. Ricevo tantissimi messaggi. Voglio tornare a salutarli, ma purtroppo non ho ancora avuto tempo”.