Tonali a MilanTv: "Siamo concentrati sul Rio Ave. Vogliamo arrivare alla sosta al 100%"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Sandro Tonali ha parlato dei prossimi impegni del Milan. Queste le sue parole:

Sulla partita con il Rio Ave.

“Ci stiamo concentrando sul vincere la partita e fare una prestazione che sia convincente. Questa è la cosa che vogliamo tutti e sappiamo l’importanza del match. Ci siamo concentrati su Crotone, ora testa al Rio Ave con tutta la squadra.”

Sulla sosta.

“Dobbiamo arrivare alla sosta in maniera positiva. Dopo il Rio Ave c’è una partita di campionato importante da vincere e che ci farebbe fare un grande passo avanti. In questo modo poi ci possiamo preparare al meglio per un’altra partita che stiamo aspettando molto."