Tonali a Sky: "All'andata abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, non vedo perché non possiamo farlo anche domani"

Sandro Tonali è stato intervistato da Sky Sport in vista dell'importante sfida di domani sera contro l'Atletico Madrid. Queste tutte le sue dichiarazioni:

Sul Cholo Simeone: "Da giocatore, come da allenatore, ha sempre mostrato una grinta incredibile, può mangiare chiunque. Dà una carica ai suoi molto importante per un giocatore. Avere la sua energia per ogni partita è una bella cosa".

Sulla sfida di domani: "È una partita secca in cui il nostro deve essere un unico obiettivo. In Champions finora ci è mancata la vittoria. Bisogna andare, fare la nostra partita e dare quello che ci è mancato nelle partite precedenti".

Sulla partita dell'andata: "In 11 contro 11 abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, di poterli mettere in difficoltà, e l’abbiamo fatto. Non vedo il motivo per cui non potremmo farlo domani. Siamo gli stessi, dobbiamo iniziare la partita ad alti ritmi".