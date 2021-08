Tonali a Sky: "I nuovi arrivati si sono integrati al 100%. La scorsa stagione mi ha insegnato molto"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Sandro Tonali ha parlato nel post partita di Sampdoria-Milan. Queste le sue parole:

Sulla vittoria.

"Dopo l'anno scorso chiunque vuole battere il Milan. Il risultato è stato giusto anche contro una squadra che non ha mollato fino alla fine. E' stato bello cominciare con una vittoria e dobbiamo continuare così"

Sul sogno scudetto.

"Sicuramente è bello sognare, poi passano partite e partite in un campionato lungo. E' difficile e bisogna essere costanti restando uniti verso un'unica strada martellando come abbiamo fatto oggi. Basta uno che non è con il gruppo e diventa difficile"

Sulla forza della squadra.

"Come avete visto anche voi, i nuovi arrivati hanno dato il massimo e si sono integrati alla perfezione. Sembrano da anni al Milan e si stanno impegnando al 100% e questo bisogna fare nel Milan"

Sui miglioramenti di questa stagione.

"Più che di apprendistato è stato un anno con difficoltà e tanti errori, quello della scorsa stagione. Mi serviranno molto per questa stagione e per migliorare ancora. Quest'anno è fondamentale per me e per il Milan: siamo partiti bene e dobbiamo continuare così"

Sulla riconquista della nazionale.

"E' ancora presto per la riconquista della nazionale"