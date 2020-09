Tonali: "Bellissimo rapporto con Gigio, Romagnoli e Calabria. Siamo pronti per questa nuova avventura”

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club, Sandro Tonali ha parlato di tanti temi tra cui il rapporto con i giovani nazionali. Queste le sue parole:

Sul rapporto con i nazionali.

“Ho parlato con Gigio, con Calabria e Romagnoli che sono miei amici. Siamo stati bene insieme in nazionale e sono ragazzi giovani come me. Mi hanno dato tanti consigli e siamo pronti per questa nuova avventura.”