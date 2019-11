Tosto: "Escludo che Piatek torni al Genoa. Ibra? Andrà al Milan"

Vittorio Tosto, ex calciatore e ora procuratore, ha parlato a TMW Radio, di temi di mercato ma non solo. Ecco le sue parole su Ibrahimovic e su Piatek: "Per me ha una percentuale alta che torni al Milan, all'80%. Tentenna solo per la durata del contratto. Lui lo vorrebbe come al Bologna, 18 mesi. Per me alla fine accetterà, perché ama Milano e ha già giocato al Milan. Piatek? Escludo che torni al Genoa, anche se ha bisogno di un attaccante, visto l'infortunio di Kouamè. Prenderà un'altra punta ma non il polacco. So che il club sta lavorando su più fronti. Ad oggi Piatek non è l'obiettivo primario".