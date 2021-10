Totti: "Io ho vissuto un calcio di passione e affetto per i tifosi. Oggi è diverso, c'è più business"

"Io ho iniziato a giocare in tempi diversi, in un calcio diverso, fatto di passione e di affetto verso i tifosi. Giocare nella squadra che ho sempre tifato? È stato più facile per me fare questa scelta. Venticinque anni nella stessa squadra non sono di poco conto: diventare capitano, diventare uno dei più importanti giocatori, devi essere sempre all'altezza. Fare un paragone tra i miei tempi e quelli di oggi è difficile. Oggi c'è più business. Vai dove puoi fare più soldi". A dirlo, nel corso di una bella intervista rilasciata al Guardian è Francesco Totti, ex capitano della Roma che oggi è ancora nel mondo del calcio con altre vesti, con la sua CT10 Management.