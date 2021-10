In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, David Trezeguet, ex attaccante francese della Juventus, ha parlato della lotta scudetto di quest’anno in Serie A. Trezeguet ha detto: “È ancora presto per dirlo, però attenzione al Napoli di Luciano Spalletti. Sono solidi, hanno un gioco offensivo e hanno entusiasmo”.