Udinese, De Paul: "Futuro? So che ci sono squadre interessate..."

Rodrigo De Paul, giocatore dell'Udinese, sarà uno dei pezzi pregiati del mercato estivo. Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, il centrocampista argentino ha parlato così del suo futuro: "Quel che dovevo dire l’ho detto al club, al procuratore. Ma non so dire di più. Ormai mi sono abituato al fatto che si parli di me. Qui però la gente mi vuole bene e io ora sono il capitano di questa squadra. Cosa preferisco tra Premier, Liga e Serie A? Le guardo tutte. Ma proprio non ci ho pensato. So che ci sono squadre interessate, ma ho in testa domenica". Tra i club interessati a De Paul c'è anche il Milan.