Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, Pierpaolo Marino, attuale direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato dell’interesse del club friulano per Bonaventura: "E un sogno. Mi creda, per me Jack, che ho avuto a Bergamo, è un figlioccio. Sarebbe bellissimo, ma non è semplice. Anche se è scadenza di contratto costa caro. Pensi se giocassero insieme lui e De Paul. Uno spettacolo".