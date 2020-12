Udinese, Marino sul Milan: "Ibra ha fatto lievitare la convinzione di tutti. Meglio l'Inter? I risultati adesso dicono che sono alla pari"

Pierpaolo Marino, dg dell'Udinese, ha commentato così a Tuttosport il primo posto in classifica del Milan: "Qual è il segreto del Milan capolista? Un buon gruppo, guidato da un allenatore con caratteristiche di elevata umanità e competenza. Ibrahimovic ha fatto lievitare la convinzione di tutti. La differenza, a un certo punto, l’ha fatta Ibra, che ha creato una mentalità che anche quando lui si allontana da casa resiste. Inter più attrezzata dei rossoneri? A livello di rosa è sicuramente completa e ben allestita, ma che sia meglio del Milan non so, i risultati adesso dicono che sono alla pari".