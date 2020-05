Ulivieri: "Se giochiamo a mezzanotte, aumentiamo il rischio degli infortuni"

Come ripartirà la Serie A? E soprattutto, con quali orari? Domande a cui prova a rispondere Renzo Ulivieri, presidente Assoallenatori: "Guardando a ciò che sta accadendo, i nostri calciatori saranno sicuramente soggetti a infortuni muscolari. Se si gioca a mezzanotte, andiamo più forte o più piano rispetto al fatto di giocare a mezzogiorno? Io giocherei anche alle 15 per tenere ritmi più bassi e non esporli a infortuni muscolari. I giocatori bevono, fanno qualche sosta in più - dice Ulivieri a Radio Punto Nuovo -. E' bene che si riduca al minimo il rischio di infortuni. Credo che i giocatori corrano più forte di sera che a mezzogiorno, quindi di sera sarebbero maggiormente esposti".