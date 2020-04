Ulivieri: "Se gli operai dovessero tornare in fabbrica allora anche il calcio deve ripartire"

Intervenuto ai microfoni de "Il resto del Carlino" Renzo Ulivieri, ex celebre allenatore e presidente della associazione allenatori, ha parlato della possibilità di ripresa del campionato. Queste le sue parole: “Se oggi le autorità che gestiscono l'emergenza sanitaria o magari il Governo, ci dicessero che c'è bisogno del nostro lavoro, di riaccendere il mondo del calcio, anche per una questione psicologica o sociale allora daremo massima disponibilità a tornare al lavoro. Leggo che dopo questa pausa (dal 14 aprile NdR) qualcosa potrebbe ripartire e se si faranno tornare in fabbrica alcune categorie di lavoratori allora anche il calcio dovrebbe pensare di ricominciare, ovviamente in massima sicurezza. Abbiamo l'obbligo di mandare un messaggio di disponibilità perché siamo una categoria privilegiata ed è bene ricordarselo”.