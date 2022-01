Venezia, Zanetti in conferenza: "Il Milan è venuto qua con dei campioni, giustamente si gioca lo Scudetto"

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni.

Colpiti a freddo:

“Siamo incappati nuovamente sulla stessa problematica, già contro queste squadre è difficile, così si spalancano le porte a una big che è anche in un momento positivo. Dopo il primo gol la situazione è stata buona fino alla fase finale, dove non abbiamo trovato l’ultimo passaggio, contro queste squadre il difetto esce. Alla fine del primo tempo ho caricato i ragazzi ma poi abbiamo preso subito di nuovo gol, evidentemente l’errore fatto nel primo tempo non ci ha insegnato molto”.



Il Milan sta confermando di essere da Scudetto:

“Il Milan è venuto qua con dei campioni, è una squadra forte e non lo scopriamo ora. E’ una squadra che giustamente si gioca lo Scudetto. Contro di noi oggi ha avuto un atteggiamento da grande squadra, ha concesso poco e ad ogni errore ci hanno punito, queste sono le grandi squadre. Noi senza guardare il Milan abbiamo degli aspetti in cui crescere. Noi continuiamo il nostro percorso cercando di far sì che queste gare ci insegnino qualcosa”.

È stato un Venezia intimorito rispetto al solito?

“No non ho visto una squadra intimorita, nella ripresa chiaramente dopo il gol e il rosso la gara si è chiusa, però la gara l’abbiamo giocata. L’abbiamo fatto senza costrutto, quello sì, senza un qualcosa che ci portasse a fare gol, per natura dell’avversario e per problemi nostri. La reazione c’è stata nel primo tempo, quello che non è piaciuto è come siamo scesi in campo nella ripresa, prendendo subito il gol”.

Un parere su Cuisance?

“Non mi aspettavo molto di più di quanto abbiamo visto oggi, ha dimostrato di avere un buon livello tecnico, normale che sia indietro di condizione per giocare questo tipo di partite, deve recuperare condizione e deve farlo giocando, per me la prova è stata positiva”.