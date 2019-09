Verona, il dg Barresi: "Nessun coro razzista, basta con le etichette"

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il direttore operativo del Verona, Francesco Barresi, ha difeso il popolo gialloblù dalle accuse di razzismo: "La nostra necessità di pubblicare il tweet - ha dichiarato - nasce dalla volontà di ribadire che nessuno aveva percepito quanto le persone stavano etichettando come “scandalo”, come “la solita Verona”. Noi e tutti gli organi addetti ai lavori non abbiamo percepito alcun coro razzista. Nel caso si fosse verificato saremmo stati i primi a fornire il supporto adeguato per risalire ai responsabili. Abbiamo difeso una città e una tifoseria che vengono definite razziste. Rifaremmo questa scelta di pubblicare il tweet. Ci dava fastidio sentire che siamo il solito club o la solita città. Le cose cambiano, siamo contrari all’idea di dover tenere un’etichetta per errori del passato".