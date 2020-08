Verratti su Ibra: "Con il suo carattere fa cambiare la mentalità di tutti"

Marco Verratti, centrocampsta del PSG, ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Non sono sorpreso da Ibra, perché quando lo vedo arrabbiarsi così, anche a quasi 39 anni, è sempre buon segno e vuol dire che sta al meglio. E’ quando tace che c’è qualcosa che non va. Mi sembra sia sempre l’Ibrahimovic dei tempi del Psg che segna e soprattutto con il suo carattere fa cambiare la mentalità di tutti, in partita e in allenamento".