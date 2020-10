Verso il derby, Di Marzio: "Leao può essere la carta giusta da usare a partita in corso"

Presente negli studi di Sky, Gianluca Di Marzio ha rilasciato queste parole sui dubbi in attacco di Pioli in vista del derby di sabato: "Penso che Leao possa essere la carta giusta da giocarsi a partita in corso. Brahim Diaz ha qualità e fantasia, può mettere in difficoltà la difesa a tre dell'Inter. Per questo penso che sia favorito lo spagnolo per iniziare il match dall'inizio".