VIDEO - Balzaretti: "Ibra lavorava tantissimo per migliorare nella finalizzazione"

Federico Balzaretti, ex compagna di squadra di Zlatan Ibrahimovic ai tempi della Juventus, ha parlato così dell'attuale attaccante del Milan ai microfoni di DAZN: "Se lo vedevi in allenamenti capivi già all'epoca quello che era. Aveva grandi margini di miglioramenti: doveva migliorare nella continuità e nella fase di finalizzazione. Si fermava dopo gli allenamenti a calciare in porta, aveva l'ossessione di migliorare la finalizzazione. E' migliorato tantissimo e si è visto negli anni successivi quando è andato sempre sopra i 20 gol segnati".