VIDEO MN - Albertini: "Il Milan ha bisogno anche di esperienza. Ibra? Lui ne ha tantissima"

Demetrio Albertini, intervenuto a margine della presentazione del "Gran Galà del Calcio", ha parlato a MilanNews.it di alcuni temi inerenti alla situazione rossonera.

Sull'esperienza: "Una squadra giovane, anche di talento, non ha esperienza. Il talento è una cosa innata, l'esperienza non la puoi comprare ed è fondamentale per un gruppo, anche quando le cose non vanno benissimo. Magari il Milan si riprenderà e riuscirà a fare bene, però questa esperienza va messa nello spogliatoio e in campo, questa possono averla solo giocatori che hanno disputato tante partite e vissuto momenti come questo.

Su Ibrahimovic: "Non conosco le trattative, Ibrahimovic di esperienza talmente tanta. Lui o tanti altri. Il mix tra esperienza e giovani è fondamentale per qualsiasi squadra. Carisma ed esperienza li acquisici con gli anni e non puoi averle un ventenne.

Su Juventus-Milan: "Nel calcio i pronostici possono essere ribaltati, sulla carta la Juve parte favorita però dall'altra parte, vista da calciatore, hai lo stimolo di poter provare a ribaltare una situazione di negatività in positività. Sarà difficile ma una buona partita contro la Juventus darebbe morale e fiducia per essere sulla strada giusta".