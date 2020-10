Nel corso dell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Christian Vieri, tra le altre cose, ha parlato anche della crescita di Calhanoglu: "Non me l’aspettavo, ma credo nessuno: si vede che è ora tranquillo, che sente la fiducia dell’allenatore e che giocare più in mezzo gli fa bene. Come avere un grande rapporto con Ibra: in campo si cercano molto".