Virdis su Napoli-Milan: "Gara importante ma non decisiva per lo scudetto"

MilanNews.it

Dalle colonne di Tuttosport, Pietro Paolo Virdis ha parlato della supersfida tra Napoli e Milan: "Non credo si possa parlare ancora di gara scudetto, mancano ancora diverse partite. Certamente sarà un confronto importante, pieno di fascino, ma non decisivo. Prevedo un match intenso, equilibrato, tirato, da tripla. Mi auguro pieno di occasioni da gol. È difficile prevedere bene cosa accadrà, anche perché sia da una parte che dall’altra ci sono giocatori in grado di essere determinanti. Osimhen e Leao? Diamine, mi piacciono moltissimo tutti e due! Il rossonero è cresciuto in modo esponenziale: non è più quel calciatore dei cinque minuti che poi si eclissa. Spalletti e Pioli hanno dimostrato negli anni di avere capacità, dimostrando di poter gestire con equilibrio situazioni complicate. Ibrahimovic? Ha avuto momenti stupendi, peccato per gli infortuni. Nonostante l’età, dovesse rientrare in condizione, può sempre essere decisivo".