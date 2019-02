W. Bianchi a MN: "Milan in corsa per la Champions, ma Roma e Inter hanno qualcosa in più"

Walter Bianchi, ex difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it della corsa per un posto alla prossima Champions League: "Se fino a qualche settimana fa dicevamo che il Milan fosse quarto in classifica più per demerito degli avversari che per propri meriti, oggi possiamo dire che è meritato. Se devo essere sincero, vedo sempre Inter e Roma con qualcosa in più dei rossoneri a livello di organico. Grazie al gioco, il Milan sta crescendo e sta alimentando le qualità dei propri giocatori. Sembrano più bravi, ma in realtà son sempre quelli".