Weah: "Prego per l’Italia, siete sempre nel mio cuore"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, George Weah ha speso parole d’elogio per il nostro Paese: "Familiari o amici colpiti dal Coronavirus? Finora no. Soltanto Paolo. Mio figlio è in Francia in quarantena ed è la cosa migliore che possa fare. Ma quello che sta succedendo in Italia mi sta colpendo profondamente, vedere tutte quelle persone che muoiono giorno dopo giorno è una cosa che m’intristisce tanto. Qui siamo tutti religiosi e prego per il bene del vostro Paese, siete sempre nel mio cuore".