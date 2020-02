Zaccheroni su Pippo Inzaghi: "Mi sta stupendo, ha passione e competenza"

Alberto Zaccheroni, ex allenatore rossonero e non solo, ha parlato del rendimento di Pippo Inzaghi, ex attaccante milanista ed ora allenatore. Queste le sue parole: "Inzaghi mi ha stupito. Da giocatore aveva tanta qualità e poca determinazione, ora da tecnico ha passione, idee coraggio e determinazione tutte le qualità che servono ad un allenatore: per me è una sorpresa avendolo conosciuto come giocatore".