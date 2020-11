Zazzaroni: "Non ho mai creduto ad un Milan in lotta per lo scudetto. Napoli favorito"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Ivan Zazzaroni ha parlato della sfida di questa sera tra Napoli e Milan. Queste le sue parole: "Napoli-Milan sarà la partita di Fabian Ruiz . Secondo me il Napoli è favorito. Non ho mai creduto a un Milan in lotta per lo scudetto, nonostante l'ottimo inizio di campionato. In settimana ho mandato un messaggio a Gattuso dicendogli: 'Se perdi contro Bonera, devi stracciare il tesserino'. Nel calcio si può anche scherzare, non su tutto però. Vedrei bene nel Napoli Hernandez o Spinazzola, ma Milan e Roma non te li daranno mai".