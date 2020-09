Zenga: "Milan anche più forte del dopo Covid. E Tonali non fallirà"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Walter Zenga, tra le altre cose, ha parlato anche del Milan: "Sta riducendo il gap con le altre? Sì, e nel “campionato del Covid” era già stata la migliore assieme al Sassuolo. È un paradosso, ma quello sconquasso al Milan ha fatto bene: prima dello stop era in difficoltà e riprendere senza tifosi è stato un vantaggio, perché alcuni giocatori hanno guadagnato in personalità, non hanno avuto paura di rischiare di più. Pioli è stato fantastico e gli ha dato una grandissima mano Ibrahimovic: personalità e presenza in campo devastanti. Un allenatore non guarda la carta d’identità, ma la funzione di un giocatore all’interno della squadra e come la squadra può giocare bene con lui. Se sei bravo a 17 anni lo sei anche a 38: avercene così, a 38 anni".